Воронежский цирк реконструируют впервые с 1972 года

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию Воронежского государственного цирка.

Филиал ФКП «Российская государственная цирковая компания» – «Воронежский государственный цирк» радует жителей города яркими представлениями и культурно-массовыми мероприятиями с 1972 года. Он построен по индивидуальному проекту на улице 20-летия Октября в Воронеже. Его реконструкция стала возможна благодаря национальному проекту «Культура».

По словам представителя Главгосэкспертизы России – главного эксперта проекта Кирилла Шиманова, после окончания работ Воронежский цирк в основном объеме сохранит первоначальный архитектурный облик:

«Отделочные материалы будут заменены на новые и современные, но конструктивные решения не претерпят значительных изменений. Дополнительно предусмотрена одноэтажная пристройка с помещениями для содержания животных».

В обновленном здании для зрителей обустроят зал на 1700 мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфет, кабинет врача с процедурной, а также VIP-зону с местами отдыха и отдельным выходом в зрительный зал. Для артистов обустроят двадцать две гримерные и две клоунские. Для животных также создадут все условия – помещения для содержания, холодильную камеру для хранения кормов, кабинет ветеринарного врача и изолятор.

Для посетителей цирка предусмотрят парковочные места. А для комфортного и беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения в здании будет создана необходимая инфраструктура – специальные зрительские места, оборудованные санузлы, а вход в здание спроектирован в уровень с асфальтом.

Государственный заказчик – публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Генеральный проектировщик – ООО «АртСтройТехнология».