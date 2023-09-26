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  • Введено в эксплуатацию электрическое соединение напряжением 132 кВ между островом Эльба и материковой Италией

Введено в эксплуатацию электрическое соединение напряжением 132 кВ между островом Эльба и материковой Италией

26 сентября 2023, 16:45 394 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Итальянский системный оператор Terna ввел в эксплуатацию электрическое соединение напряжением 132 кВ между островом Эльба и коммуной Пьомбино в провинции Ливорно (Тоскана).

Общая протяженность соединения составляет около 37 км, из которых 34 км проходят под водой на глубине около 70 м ниже уровня моря, а 3 км – под землей. Подводный кабель по всему маршруту защищен от возможных повреждений, вызванных человеческой деятельностью. В точках выхода соединения на берег использовалась технология контролируемого горизонтально-направленного бурения, позволяющая свести к минимуму неблагоприятное воздействие на водную среду и береговую линию и обеспечить механическую защиту КЛ.

Электрическое соединение, в строительство которого Terna инвестировал около € 90 млн, является элементом стратегически важной электросетевой инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию соединения удваивает количество электрических связей между материковой энергосистемой и энергосистемой о.Эльба, что гарантирует повышение надежности и устойчивости островной энергосистемы, где, как правило, значительно увеличивается потребление электроэнергии в летний период.

Официальный сайт Terna

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Метки: ИТАЛИЯ, Terna
Отрасль: Электроэнергетика 

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