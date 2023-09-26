Филиал ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада завершил ремонт фундаментов опор на линии электропередачи 220 кВ «Инта-Воркута», участвующей в выдаче мощности Воркутинской ТЭЦ и питании потребителей северных районов Республики Коми с населением более 150 тыс. человек. Выполненные мероприятия позволят защитить ЛЭП от климатических нагрузок и снизить риск технологический нарушений в энергосистеме региона.

В ходе работ отремонтированы 91 железобетонный фундамент и 31 заземляющее устройство опор линии электропередачи. Для усиления фундаментов опор применялась технология восстановления с помощью бетона и полимерных материалов, что повышает водонепроницаемость конструкций и их устойчивость к колебанию температур.

Ремонт фундаментов опор – один из важнейших этапов подготовки энергообъектов к зимнему периоду. Поскольку трасса ЛЭП протяженностью более 246 км проходит по труднодоступной местности: тундре, болотам с отсутствием дорог и транспортной инфраструктуры, энергетики использовали специализированную технику (вездеходы) для продвижения к месту проведения работ.