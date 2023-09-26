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"Россети Кубань" повысили надежность электроснабжения 100 тыс. потребителей на юго-западе Краснодарского края

26 сентября 2023, 16:00 115 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выполнили комплекс ремонтных работ на девяти линиях электропередачи классом напряжения 35-110 кВ. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения свыше 100 тыс. бытовых потребителей, ряда социально значимых объектов и системообразующих предприятий пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского и Абинского районов.

В ходе капитального ремонта специалисты заменили порядка трех тыс. устаревших изоляторов и более одного км грозозащитного троса, установили 47 комплектов линейно-сцепной арматуры и 120 птицезащитных устройств. Также энергетики проведут тепловизионное обследование 43 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 430 км.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований Краснодарского края: Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5,3 тыс. кв. км с численностью населения около 900 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети – это 78 трансформаторных подстанция напряжением 35-110кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью более 6,5 тыс. км.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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