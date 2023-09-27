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Ключевой задачей развития глубокой нефтепереработки на Сахалине и Дальнем Востоке является создание продукта с добавленной стоимостью. Об этом Антон Рубцов заявил на 27-м Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».
Он напомнил, что цены на нефтепродукты не регулируются, а определяются рыночными условиями: компании принимают самостоятельные инвестиционные решения, а со стороны государства существует ряд инструментов поддержки (обратный акциз на сырьё; демпфер, позволяющий стабилизировать цены).
Как отметил Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго, создать добавленную стоимость на Сахалине, где активно развивается производство СПГ, поможет развитие нефтепереработки, газохимии и нефтехимии на базе существующего сырья и с учётом потенциала внутреннего рынка Дальнего Востока.
«Чтобы создавать кластер по углублённой переработке, нужно думать о масштабе производства, учитывать внутренний спрос и экспортный потенциал», – заметил Рубцов.
Такой подход, по его словам, позволит создать большую добавленную стоимость, чем экспортные поставки нефти и газа.
Рубцов отметил, что в России активно развивается программа по модернизации НПЗ. С рядом крупнейших компаний-нефтепереработчиков были заключены соглашения. Суммарный объём инвестиций по ним составляет около 2 трлн рублей.
«Главной задачей, – подчеркнул Антон Рубцов, – является сохранение стимулирующих механизмов для инвестирования в нефтепереработку и нефтехимию.
Говоря о перспективах нефтепереработки на Сахалине, Рубцов сказал, что потенциальной зоной развития может стать переработка газового конденсата, но для этого необходимо решение инвестора.
«Если будет подготовлено технико-экономическое обоснование такого проекта и инвестор будет готов к его реализации, уверен, Минэнерго поддержит проработку распространения стимулирующих мер на этот проект», – отметил глава департамента.
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