Ключевой задачей развития глубокой нефтепереработки на Сахалине и Дальнем Востоке является создание продукта с добавленной стоимостью. Об этом Антон Рубцов заявил на 27-м Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».

Он напомнил, что цены на нефтепродукты не регулируются, а определяются рыночными условиями: компании принимают самостоятельные инвестиционные решения, а со стороны государства существует ряд инструментов поддержки (обратный акциз на сырьё; демпфер, позволяющий стабилизировать цены).

Как отметил Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго, создать добавленную стоимость на Сахалине, где активно развивается производство СПГ, поможет развитие нефтепереработки, газохимии и нефтехимии на базе существующего сырья и с учётом потенциала внутреннего рынка Дальнего Востока.

«Чтобы создавать кластер по углублённой переработке, нужно думать о масштабе производства, учитывать внутренний спрос и экспортный потенциал», – заметил Рубцов.

Такой подход, по его словам, позволит создать большую добавленную стоимость, чем экспортные поставки нефти и газа.

Рубцов отметил, что в России активно развивается программа по модернизации НПЗ. С рядом крупнейших компаний-нефтепереработчиков были заключены соглашения. Суммарный объём инвестиций по ним составляет около 2 трлн рублей.

«Главной задачей, – подчеркнул Антон Рубцов, – является сохранение стимулирующих механизмов для инвестирования в нефтепереработку и нефтехимию.

Говоря о перспективах нефтепереработки на Сахалине, Рубцов сказал, что потенциальной зоной развития может стать переработка газового конденсата, но для этого необходимо решение инвестора.