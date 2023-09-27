ДОМ.РФ профинансирует модернизацию уличного освещения в подмосковных Химках, рассказала заместитель директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Оксана Харченко в рамках недели ГЧП в среду.

"Впервые инфраструктурный заём будет выдан на модернизацию уличного освещения. Вдобавок это наш первый проект в Московской области – одном из самых динамично развивающихся регионов с точки зрения жилищного строительства. Рассчитываем, что полученный в результате опыт мы вместе с администрацией городского округа Химки и властями региона будет активно масштабировать", – отметила замглавы подразделения после подписания соответствующего соглашения в рамках Российской неделе ГЧП.

Проектом предусматривается установка почти 18 тыс. энергоэффективных светильников, обслуживание более 12 тыс. опор, строительство новых линий освещения, обустройство более 260 пунктов питания и создание ситуационного центра. Полная стоимость работ оценивается в 577 млн рублей. Модернизацию наружного освещения планируется завершить весной 2024 года. Реализация проекта позволит обеспечить ввод около 2,6 млн кв.м жилья. Обновление системы освещения в Химках по концессии будет осуществлять группа компаний "Светогор".

Напомним, что оператор программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ на рыночных условиях выпускает ценные бумаги, покупателями которых становятся банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и частные инвесторы. Уже размещено шесть выпусков облигаций на общую сумму 90 млрд рублей. Полученные средства направляются на строительство объектов инфраструктуры для жилья и развития городов на срок до 30 лет по ставке, субсидируемой из бюджета на размер ключевой ставки. Финансирование одобрено уже по 45 проектам в 23 регионах, общая сумма займов по ним превышает 145 млрд рублей.