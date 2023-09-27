Специалисты «Россети Урал» усиливают работу по обеспечению надежности электроснабжения стремительно развивающихся территорий пригорода Екатеринбурга. К началу осенне-зимнего периода выполнены объемные проекты по реконструкциям ключевых центров питания, а также модернизация воздушных линий электропередачи 6-10 кВ с целью повышения надежности энергообеспечения бытовых, социально значимых и промышленных потребителей электроэнергии.

Всего на повышение надежности и качества электроснабжения, включая работы по реконструкции электросетевого комплекса в Белоярском и Сысертском городских округах, в 2023 году компания направит более 1,2 млрд рублей.

В Сысертском городском округе на подстанции 110 кВ «Сысерть» энергетики уже выполнили работы по комплексной модернизации энергоорудования и реконструкции отходящей электросетевой инфраструктуры. Это позволит в разы повысить надежность электроснабжения жителей г. Сысерти. Кроме этого, специалисты установят на энергообъекте современное микропроцессорное устройство защит, произведут телемеханизацию подстанции, для более оперативного реагирования на технологические нарушения и сокращения сроков оперативных переключений на подстанции. Все работы по модернизации энергообъекта будут завершены до конца октября 2023 года.

Для дополнительного резервирования подстанции 110 кВ «Сысерть» завершен первый этап работ по реконструкции подстанции 110 кВ «Свобода». Здесь специалисты «Россети Урал» произвели замену трансформатора. Его мощность составляет 16 МВА, что в 1,5 раза выше прежнего. В 2024-2025 гг модернизация данного центра питания с введением новых трансформаторных мощностей будет продолжена.

Также до конца осени завершатся работы по повышению надежности энергоснабжения жителей населенных пунктов Косулино, Прохладный, Бобровский.

В частности, в поселке Бобровский Сысертского городского округа идет строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 35/6 кВ «Бобровка». Запустить в работу новый объект энергетики планируют до конца октября 2023 года. В поселке Прохладный Белоярского городского округа энергетики осуществляют строительство новой комплектной трансформаторной подстанции 35/10 кВ «Статус». Оба энергообъекта нужны для распределения нагрузки с действующих центров питания, возможности их резервирования и повышения надежности энергоснабжения жителей и социально значимых объектов населённых пунктов.

Для возможности резервирования жителей Косулино энергетики заменили более 1 км провода с увеличением сечения на высоковольтной линии 10 кВ «Косулино-2». Для улучшения качества и повышения надежности энергоснабжения поселков Прохладный, Косулино и прилегающих к ним коттеджных поселков специалисты «Россети Урал» также выполнили замену около 1 км провода на высоковольтной линии 10 кВ «Победа». С этой же целью в Гусева и Малобрусянское энергетики установили более 1 км провода с увеличенным сечением на высоковольтной линии 10 кВ «Урал», идущей от подстанции «Рассоха».

Отметим, что такая масштабная работа обусловлена еще и повышенным спросом на технологическое присоединение к электросетям новых клиентов. Так, за 8 месяцев 2023 года на данных территориях энергетики заключили более 2800 новых договоров на технологическое присоединение. Динамика поступления заявок на технологическое присоединение остается высокой. Из них более 70% договоров по заявкам с максимальной мощностью 12-15 кВт. Остальные заявки, к сожалению, клиенты продолжают подавать с заниженной мощностью, не соответствующей энергопотреблению домовладений. Так, например, более 530 заявок поступило в компанию с заявленной мощностью от 1 до 5 кВт. При этом среднее энергопотребление жилого дома при отсутствии газификации достигает 30-35 кВт.

В первую очередь, речь идет о заявках из таких населенных пунктов как Косулино, Прохладный, Гусева и др. Несоответствие пропускной способности сети из-за резкой ситуативной нагрузки (чаще всего из-за погодных условий) приводит к проблемам с качеством электроснабжения, отключениям электросетевого оборудования.

Это вынуждает специалистов энергокомпании реализовывать предупреждающие меры – вводить ограничения на приборах учета электроэнергии при превышении максимальной мощности. На сегодняшний день в такой режим работы запрограммированы приборы учета в населенных пунктах: с. Косулино, п. Рассоха, п. Прохладный, д. Гусева, п. Гагарский, п. Большой Исток, п. Бобровский, п. Октябрьский.

В случае, если клиент по факту превышает заявленную мощность при технологическом присоединении его объекта, необходимо подать заявку на ее увеличение. Это можно сделать через Портал-тп.рф. Для того, чтобы правильно высчитать заявляемую мощность при технологическом присоединении можно воспользоваться специальным сервисом – онлайн-калькулятором на сайте компании https://rosseti-ural.ru/client/tp/calculator/.