Делегация технических руководителей ведущих стран, эксплуатирующих АЭС, познакомились с работой одного из двух недавно введенных в эксплуатацию ленинградских энергоблоков ВВЭР-1200. Визит состоялся в рамках традиционной ежегодной встречи главных инженеров российских и зарубежных атомных станций под эгидой Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).

Участники встречи пообщались с руководством и оперативным персоналом Ленинградской АЭС. Зарубежных коллег интересовали вопросы, напрямую влияющие на безопасность атомных станций: организация эксплуатации, опыт подготовки персонала, лучшие практики в области преемственности передачи знаний, наставничества, лидерства и многое другое. Отдельно стороны обсудили передовые технологии, уникальное оборудование и целый ряд активных и пассивных систем безопасности, примененных в проекте ВВЭР-1200.