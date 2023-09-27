Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Главные инженеры зарубежных атомных станций оценили безопасность энергоблоков Ленинградской АЭС

27 сентября 2023, 15:45 373 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
Авторы и источники / Правообладателям
Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Концерн Росэнергоатом»

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Концерн Росэнергоатом»

Делегация технических руководителей ведущих стран, эксплуатирующих АЭС, познакомились с работой одного из двух недавно введенных в эксплуатацию ленинградских энергоблоков ВВЭР-1200. Визит состоялся в рамках традиционной ежегодной встречи главных инженеров российских и зарубежных атомных станций под эгидой Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). 

Участники встречи пообщались с руководством и оперативным персоналом Ленинградской АЭС. Зарубежных коллег интересовали вопросы, напрямую влияющие на безопасность атомных станций: организация эксплуатации, опыт подготовки персонала, лучшие практики в области преемственности передачи знаний, наставничества, лидерства и многое другое. Отдельно стороны обсудили передовые технологии, уникальное оборудование и целый ряд активных и пассивных систем безопасности, примененных в проекте ВВЭР-1200.

«Сотрудничество Ленинградской АЭС с атомными станциями по всему миру продолжается уже много лет, и оно действительно плодотворно. Используя различные инструменты, операторы ядерных установок работают так, чтобы достичь максимально возможного уровня безопасности и надежности атомных станций. Благодаря содействию ВАО АЭС между странами, генерирующими электроэнергию с использованием атома, нет барьеров даже в условиях санкционной политики отдельных стран. Мы это очень ценим. А учитывая то, что нашими гостями стали, в том числе, главные инженеры во многом референтных энергоблоков, которые уже построены или сооружаются на их площадках, эту встречу можно назвать действительно очень информативной и полезной», - подчеркнул главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

Обсудить на форуме
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
27.09.2023
Антон Рубцов: "Глубокая нефтепереработка должна создавать добавленную стоимость"
04.04.2019
Российские ученые впервые синтезировали полимеры под действием солнечного света
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно