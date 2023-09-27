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Делегация технических руководителей ведущих стран, эксплуатирующих АЭС, познакомились с работой одного из двух недавно введенных в эксплуатацию ленинградских энергоблоков ВВЭР-1200. Визит состоялся в рамках традиционной ежегодной встречи главных инженеров российских и зарубежных атомных станций под эгидой Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС).
Участники встречи пообщались с руководством и оперативным персоналом Ленинградской АЭС. Зарубежных коллег интересовали вопросы, напрямую влияющие на безопасность атомных станций: организация эксплуатации, опыт подготовки персонала, лучшие практики в области преемственности передачи знаний, наставничества, лидерства и многое другое. Отдельно стороны обсудили передовые технологии, уникальное оборудование и целый ряд активных и пассивных систем безопасности, примененных в проекте ВВЭР-1200.
«Сотрудничество Ленинградской АЭС с атомными станциями по всему миру продолжается уже много лет, и оно действительно плодотворно. Используя различные инструменты, операторы ядерных установок работают так, чтобы достичь максимально возможного уровня безопасности и надежности атомных станций. Благодаря содействию ВАО АЭС между странами, генерирующими электроэнергию с использованием атома, нет барьеров даже в условиях санкционной политики отдельных стран. Мы это очень ценим. А учитывая то, что нашими гостями стали, в том числе, главные инженеры во многом референтных энергоблоков, которые уже построены или сооружаются на их площадках, эту встречу можно назвать действительно очень информативной и полезной», - подчеркнул главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.
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