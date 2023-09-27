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Кабели СКЛОН вызвали живой интерес посетителей выставки НЕВА

27 сентября 2023, 17:15 385 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошла 17-я Международная выставка по гражданскому судостроению и судоходству «Нева-2023», одним из экспонентов которой стал кабельный завод «Спецкабель».

Представители предприятия демонстрировали на «Неве» разработки для судоходства и судостроения: универсальные кабели СКАБ-М, кабели судовые герметизированные, огнестойкие судовые герметизированные кабели, кабельные сборки, оптические сборки и другие изделия. Также на стенде проводились испытания сверхгибкого кабеля для робототехники СКЛОН. Посетители наблюдали за скручиваниями изделия на специальной установке и наглядно убедились в его повышенной гибкости.

«На выставке «Нева» мы представили свои возможности по созданию уникальных решений под конкретные задачи. Например, привезли образцы кабелей для гермозон атомных реакторов, чтобы получить обратную связь от проектировщиков и монтажников и доработать конструкции с учетом их пожеланий», – отметил Сергей Лобанов, вице-президент группы компаний «Спецкабель».

Участие в выставке «Нева-2023» помогло компании «Спецкабель» не только продемонстрировать разработки, но и найти новых партнеров и договориться о дальнейшей совместной работе.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
10

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