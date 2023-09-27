Наложение оплётки наиболее эффективным способом

Компания Maschinenfabrik Niehoff и её дочерняя компания Niehoff Singapore Pte. Ltd. представили оплёточную машину типа BMV 16 на торгово-промышленной выставке wire Southeast Asia 2023, которая проводится c 20 по 22 сентября в городе Бангкок, Таиланд. Основные тематические направления выставки: кабели и проволока, кабели и провода, оптическое волокно.

По сравнению с традиционными оплёточными машинами представленная вертикальная ротационная оплёточная машина c плечевым рычагом и с 16 держателями бобин обладает рядом запатентованных характеристик, которые обеспечивают потребителям значительную экономию затрат.

Повышенная производительность и уменьшение загрязнения смазочными веществами

Оплёточная машина типа BMV 16 может автоматически повысить скорость вращения бобины с 175 оборотов в минуту до максимального значения 200 оборотов в минуту. Это даёт возможность увеличить производительность при наложении оплётки на 10%. Одновременно сокращается частота интервалов между операциями смазки в зависимости от текущей температуры направляющей скольжения. Таким образом, используется меньшее количество смазочного материала, и на оплётках образуется меньше масляных загрязнений.

Бесперебойное наложение оплётки при постоянном коэффициенте плотности покрытия оплётки

В качестве дополнительной функции система контроля натяжения проволоки WTC (Wire Tension Control) следит за тем, чтобы все проволоки для оплётки были наложены на изделие с одинаковым натяжением - от полной до пустой катушки. В результате получается безупречный процесс наложения оплётки, который требуется для всё большего числа областей применения.

Оплёточная машина также поддерживает коэффициент покрытия изделия оплёткой на постоянном заданном значении. Поскольку используется только абсолютно необходимое количество проволоки для оплётки, можно сэкономить до 10% материала. Плотность покрытия оплёткой можно задокументировать и предоставить заказчику.

Автоматическое управление и мониторинг с помощью приложения “myNiehoff”

Многочисленные системы мониторинга обеспечивают работу в полностью автоматическом режиме без присутствия оператора в течение более длительных периодов времени и без необходимости частого вмешательства оператора. С помощью приложения “myNiehoff” потребители могут отслеживать работу машины и обрабатывать данные в режиме онлайн. Параметры оплётки могут быть задокументированы, что позволяет потребителям оплёточной машины типа BMV 16 предоставлять своим клиентам письменное подтверждение высочайшего качества готового изделия.

Оплёточная машина типа BMV 16 предназначена для наложения оплётки из круглой или плоской проволоки с покрытием и без покрытия из меди, алюминия или нержавеющей стали с поперечным сечением от 0,02 мм² до 0,56 мм² (для мягкой меди), а также из искусственных нитей и волокон.