RusCable Insider #330
Легендарная маркировка кабеля "Герда", кабельный капитал "УНКОМТЕХ" и телеком-секция АЭК
В Царицыне реконструируют несколько участков улично-дорожной сети вдоль Каспийской улицы от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до Кантемировской улицы.
«Проектными решениями предусматривается реконструкция участков улиц Каспийской, Ереванской и Медиков, а также строительство бокового проезда вдоль Каспийской улицы», — уточнил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам Анны Яковлевой, исполняющего обязанности председателя Москомэкспертизы, движение транспорта по Каспийской улице станет двусторонним. Вдоль нее также обустроят тротуары.
«В рамках проекта специалисты оборудуют остановки наземного транспорта с павильонами ожидания и навигационными пилонами и установят три светофора с поворотными IP-видеокамерами», — добавила она.
Кроме того, будут переустроены сети уличного освещения и дождевой канализации.
На период проведения работ установят временные дорожные знаки и нанесут разметку. Пешеходы смогут пройти по существующим тротуарам, пешеходным дорожкам и деревянным настилам, приспособленным в том числе для маломобильных граждан.
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter