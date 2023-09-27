Специалисты переустроят сети уличного освещения и дождевой канализации, оборудуют остановки наземного транспорта, установят светофоры.

В Царицыне реконструируют несколько участков улично-дорожной сети вдоль Каспийской улицы от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до Кантемировской улицы.

«Проектными решениями предусматривается реконструкция участков улиц Каспийской, Ереванской и Медиков, а также строительство бокового проезда вдоль Каспийской улицы», — уточнил исполняющий обязанности заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Анны Яковлевой, исполняющего обязанности председателя Москомэкспертизы, движение транспорта по Каспийской улице станет двусторонним. Вдоль нее также обустроят тротуары.

«В рамках проекта специалисты оборудуют остановки наземного транспорта с павильонами ожидания и навигационными пилонами и установят три светофора с поворотными IP-видеокамерами», — добавила она.

Кроме того, будут переустроены сети уличного освещения и дождевой канализации.

На период проведения работ установят временные дорожные знаки и нанесут разметку. Пешеходы смогут пройти по существующим тротуарам, пешеходным дорожкам и деревянным настилам, приспособленным в том числе для маломобильных граждан.