Компания АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП») из Мытищ воспользовалось промипотекой для расширения производства кабелей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Воспользовавшись промышленной ипотекой, компания привлекла средства в размере 240 млн рублей и приобрела готовую производственную недвижимость площадью 6,4 тыс. кв. метров, на которой расширит производство, дополнительно создав 50 рабочих мест», – рассказала зампред.

Запуск производства на новых мощностях запланирован на III квартал 2024 года.

Компания АО «ОКБ КП» продолжает активно развиваться, сохраняя за собой лидирующие позиции в производстве кабельно-проводниковых изделий спецназначения в России. На предприятии за годы работы создано более 1000 марок уникальных проводов и кабелей, разработано 200 отраслевых и государственных стандартов. Импортозамещающая продукция компании используется в различных сферах: от изготовления подводных лодок до производства спутников.

Напомним, что «Промышленная ипотека» – программа, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она позволяет инвесторам получить льготные кредиты по ставке 3-5% годовых на приобретение производственных помещений и зданий, а также их строительство, модернизацию и реконструкцию.