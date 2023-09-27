Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков
Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Компания АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (АО «ОКБ КП») из Мытищ воспользовалось промипотекой для расширения производства кабелей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Воспользовавшись промышленной ипотекой, компания привлекла средства в размере 240 млн рублей и приобрела готовую производственную недвижимость площадью 6,4 тыс. кв. метров, на которой расширит производство, дополнительно создав 50 рабочих мест», – рассказала зампред.
Запуск производства на новых мощностях запланирован на III квартал 2024 года.
Компания АО «ОКБ КП» продолжает активно развиваться, сохраняя за собой лидирующие позиции в производстве кабельно-проводниковых изделий спецназначения в России. На предприятии за годы работы создано более 1000 марок уникальных проводов и кабелей, разработано 200 отраслевых и государственных стандартов. Импортозамещающая продукция компании используется в различных сферах: от изготовления подводных лодок до производства спутников.
Напомним, что «Промышленная ипотека» – программа, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она позволяет инвесторам получить льготные кредиты по ставке 3-5% годовых на приобретение производственных помещений и зданий, а также их строительство, модернизацию и реконструкцию.
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