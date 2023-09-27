В Республике Дагестан продолжается реконструкция самого загруженного сухопутного пункта пропуска на границе с Азербайджаном Яраг-Казмаляр.

Погранпереход входит в створ международного транспортного коридора «Север – Юг» и обеспечивает транзит грузов в Азербайджан, Иран, Индию и страны Азии и Прикаспийского региона. Его реконструкция ведется в рамках комплексной модернизации приоритетных пунктов пропуска страны. Строительная готовность объекта сегодня составляет 86%. Минтранс России и ФГКУ Росгранстрой контролируют ход работ на объекте, которые близятся к своему завершению.

В рамках проекта построено и реконструировано порядка 30 зданий и сооружений: административно-бытовой комплекс, здание кинологической службы, санитарно-карантинный пост, бокс углубленного досмотра, павильоны, пешеходная галерея, гараж, навесы. Залито почти 3,5 тысячи кубометров бетона. Смонтировано 175 тонн металлоконструкций. Проложено 13,5 км наружных инженерных сетей. Заасфальтирована территория площадью 29 тыс. м2.. Смонтировано современное высокотехнологичное оборудование. Сотрудники таможенной и пограничной служб, Россельхознадзора и Роспортребнадзора уже разместились в новых зданиях и приступили к работе.

В процессе реализации задачи по модернизации служебно-производственного здания для пропуска туристических групп на въезд в РФ, здания таможенного оформления грузов на выезд из РФ, благоустройству территории, установке элементов навигации (указатели, стелы табло с подсветкой). На этих работах задействовано более 100 человек и 17 единиц техники.

После полного завершения реконструкции пропускная способность Яраг-Казмаляра вырастет в 3,5 раза до 1870 транспортных средств (из них 1100 грузовики) и 7200 человек в сутки. Как отмечают специалисты, потенциальная пропускная мощность погранперехода может достигнуть 2200 транспортных средств в сути.