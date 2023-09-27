В ЛНР два машиностроительных завода стали участниками СЭЗ

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Луганский электромашиностроительный завод" (ЛЭМЗ) и ООО "Научно-производственная компания "ЛЭМЗ-ОГМК" получили статус участника свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщается в телеграм-канале Фонда развития территорий.

"Статус участников СЭЗ получили ведущие машиностроительные предприятия ЛНР. Это Луганский электромашиностроительный завод и научно-производственная компания "ЛЭМЗ-ОГМК", которая выпускает машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства. Она планирует модернизировать мощности по производству спецоборудования для компаний горно-металлургического и нефтегазового комплекса РФ, заместив своей продукцией импортные аналоги", - сказано в сообщении.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов рассказал, что Луганский электромашиностроительный завод в свою очередь направит средства на приобретение станков, оборудования и инструментов для создания регионального инженерно-промышленного кластера, "способного производить до 3 тыс. единиц электрооборудования, запчастей и изделий из пластмасс, взрывозащищенного оборудования, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, электроустановочных изделий, электрических ламп и осветительного оборудования".

Уточняется, что реестр участников СЭЗ из новых регионов РФ увеличился до 15 компаний и предприятий, общий объем заявленных инвестиций - более 28 млрд рублей.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.