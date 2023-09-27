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Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского на площадке липецкого филиала Обществ состоялась Кадровая коллегия, собравшая более 80 руководителей подразделений по управлению и развитию персонала из 20 российских регионов.
Открывая Коллегию, заместитель генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» Александр Егорычев рассказал об итогах реализации Кадровой политики, эффективности введённого в 2023 году обновленного положения о наставничестве, о выплате «подъемных» молодым работникам, активной работе по формированию качественного резерва, а также поручил разработать регламент по назначению на руководящие должности, начиная с мастера, с учетом рекомендаций.
В ходе совещания профильные специалисты отчитались о работе по направлениям деятельности. Ключевой темой докладов стало кадровое обеспечение текущих и перспективных задач, стоящих перед электросетевой компанией. Отдельное место отводилось тиражированию наиболее успешных практик в рамках реализации «Года молодого специалиста».
По словам генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского, от работы кадровиков напрямую зависит успех производственных процессов:
«Развитие и стабильная, качественная работа электросетевого комплекса 20 регионов России требует постоянного притока квалифицированных, инициативных, добросовестных работников, а значит – проработанной системы мотивации, мер поддержки, повышения престижа компании и профессии. Эту важную задачу кадровый блок выполняет со всей ответственностью»
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