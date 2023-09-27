Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Литву доставили компенсаторы Siemens для синхронизации электросетей с ЕС

27 сентября 2023, 14:30 388 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Литва сделала очередной шаг по продвижению проекта синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС через Польшу с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии: в республику доставлены два мощных синхронных компенсатора. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Это ключевой проект в рамках синхронизации, без которого выполнить ее невозможно", - сказал он.

Синхронные компенсаторы предназначены для регулирования напряжения в электросетях и повышают коэффициент мощности сети. Доставленные в Литву агрегаты изготовлены компанией Siemens Energy по контракту стоимостью €87,4 млн. Они монтируются на трансформаторных подстанциях в городах Алитус и Тельшяй и будут включены в сеть весной 2024 года.

Всего Литва заказала три таких агрегата. Доставка еще одного намечена на 2024 год.

Проект синхронизации стоимостью более €1 млрд (75% затрат покроет Евросоюз) было намечено завершить в 2025 году. Вильнюс регулярно заявляет о необходимости его ускорения. Министр энергетики считает, что работы по проекту можно закончить к февралю 2024 года или хотя бы в его первом полугодии. В Латвии и Эстонии в возможности такого ускорения не уверены. 

Обсудить на форуме
Метки: ЛИТВА, ЕВРОСОЮЗ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
22.01.2019
В фокусе: полимеры для производства кабельно-проводниковой продукции. Портал RusCable.Ru посетит выставку Интерпластика 
27.09.2023
Вслед за рельсами мэрия Саратова продаст провода с трамвайных маршрутов
01.07.2022
Союз переработчиков пластмасс добился снижения цен на базовые полимеры – эксперты оценили ожидаемый эффект для отрасли
27.09.2023
В аэропорту Певек получено разрешение на ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы
27.09.2023
СПЕЦКАБЕЛЬ создал кабели для высокочувствительных приборов
Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно