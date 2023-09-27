Литва сделала очередной шаг по продвижению проекта синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС через Польшу с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии: в республику доставлены два мощных синхронных компенсатора. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Это ключевой проект в рамках синхронизации, без которого выполнить ее невозможно", - сказал он.

Синхронные компенсаторы предназначены для регулирования напряжения в электросетях и повышают коэффициент мощности сети. Доставленные в Литву агрегаты изготовлены компанией Siemens Energy по контракту стоимостью €87,4 млн. Они монтируются на трансформаторных подстанциях в городах Алитус и Тельшяй и будут включены в сеть весной 2024 года.

Всего Литва заказала три таких агрегата. Доставка еще одного намечена на 2024 год.

Проект синхронизации стоимостью более €1 млрд (75% затрат покроет Евросоюз) было намечено завершить в 2025 году. Вильнюс регулярно заявляет о необходимости его ускорения. Министр энергетики считает, что работы по проекту можно закончить к февралю 2024 года или хотя бы в его первом полугодии. В Латвии и Эстонии в возможности такого ускорения не уверены.