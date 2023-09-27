В аэропорту Певек, Чукотского автономного округа, полностью завершено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 2500м. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В рамках проекта реконструкции также построена новая рулёжная дорожка и реконструирована старая с грунтовым покрытием. Уложено армированное бетонное покрытие перрона. Завершены работы по устройству очистных сооружений и водосточно-дренажной системы, установлены 4 прожекторные мачты. Заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2023 году.

Певек – это райцентр Чаунского района Чукотского автономного округа (ЧАО) и самый северный город России. После реконструкции аэропорт сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-200, Boeing 757-200, Airbus 320, Ту-154, Ту-204, Ан -74, Sukhoi Superjet 100, а также вертолеты всех типов. Ожидается, что вдвое увеличится пропускная способность аэропорта и станет эффективнее логистика: в некоторых районах Чукотки из-за необорудованных аэропортов жители сталкиваются со сложностями при завозе продуктов питания и грузов.

Реконструкцию объекта ведется ФКУ «Ространсмодернизация» в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».