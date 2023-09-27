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В аэропорту Певек получено разрешение на ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы

27 сентября 2023, 16:45 326 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство транспорта Российской Федерации
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

В аэропорту Певек, Чукотского автономного округа, полностью завершено строительство искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 2500м. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В рамках проекта реконструкции также построена новая рулёжная дорожка и реконструирована старая с грунтовым покрытием. Уложено армированное бетонное покрытие перрона. Завершены работы по устройству очистных сооружений и водосточно-дренажной системы, установлены 4 прожекторные мачты. Заканчивается монтаж светосигнального оборудования. Полностью завершить работы на объекте планируется в 2023 году.

Певек – это райцентр Чаунского района Чукотского автономного округа (ЧАО) и самый северный город России. После реконструкции аэропорт сможет принимать воздушные суда типа Boeing 737-200, Boeing 757-200, Airbus 320, Ту-154, Ту-204, Ан -74, Sukhoi Superjet 100, а также вертолеты всех типов. Ожидается, что вдвое увеличится пропускная способность аэропорта и станет эффективнее логистика: в некоторых районах Чукотки из-за необорудованных аэропортов жители сталкиваются со сложностями при завозе продуктов питания и грузов.

Реконструкцию объекта ведется ФКУ «Ространсмодернизация» в  рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЧУКОТКА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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