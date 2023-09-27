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Вслед за рельсами мэрия Саратова продаст провода с трамвайных маршрутов

27 сентября 2023, 13:15 429 Время чтения ≈ < минуты
Источник: vzsar.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: © ИА Взгляд-инфо/Алексей Кошелев

Фото: © ИА "Взгляд-инфо"/Алексей Кошелев

В Саратове вслед за рельсами уйдут с молотка старые провода с трех трамвайных маршрутов. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил председатель городского комитета по экономике Алексей Никитин.

Речь идет о 17 тоннах проводов, оставшихся после начала реконструкции маршрутов трамваев №№ 6, 8 и 9. Общая длина проводов – 22 тысячи метров.

Депутат Андрей Аксенов уточнил, будут ли в дальнейшем продаваться опоры и шпалы, оставшиеся от старых трамвайных путей.

"Как пройдет экспертиза, будем выходить на продажу", – сказал Никитин.

Также выяснилось, что провода оцениваются в сумму 10 тысяч рублей за тонну.

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Метки: ТЕНДЕР

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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