Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков
Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
В Саратове вслед за рельсами уйдут с молотка старые провода с трех трамвайных маршрутов. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил председатель городского комитета по экономике Алексей Никитин.
Речь идет о 17 тоннах проводов, оставшихся после начала реконструкции маршрутов трамваев №№ 6, 8 и 9. Общая длина проводов – 22 тысячи метров.
Депутат Андрей Аксенов уточнил, будут ли в дальнейшем продаваться опоры и шпалы, оставшиеся от старых трамвайных путей.
"Как пройдет экспертиза, будем выходить на продажу", – сказал Никитин.
Также выяснилось, что провода оцениваются в сумму 10 тысяч рублей за тонну.
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