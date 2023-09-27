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"Аттика" построит завод по выпуску порошковых и эпоксидных смол

27 сентября 2023, 15:30 395 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: plastinfo.ru
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Изображение: пресс-служба администрации Тосненского района

Изображение: пресс-служба администрации Тосненского района

Компания «Аттика» (Attika, Ленинградская обл.) откроет завод по выпуску порошковых и эпоксидных смол в Тосненском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение было заключено на площадке Балтийского регионального форума BRIEF между властями Ленинградской области и компанией, сообщается в пресс-релизе администрации Тосненского района.

Планируемая мощность производства составит 18 тыс. т в год, в том числе 10 тыс. жидкой эпоксидной смолы и 8 тыс. т сухой порошковой эпоксидной смолы. Намеченный объем инвестиций составляет более 900 млн руб. Будет создано 48 новых рабочих мест.

Проектом предусмотрено строительство завода в два этапа: 1-я очередь — производство жидких эпоксидных смол с запуском в ноябре 2024 года, 2-я очередь — производство порошковых эпоксидных смол с запуском в октябре 2025 года. Компания «Аттика» уже располагает производственными мощностями в Федоровском городском поселении.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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