Специалисты «Россети Ленэнерго» заменили 3,9 км грозозащитного троса на линиях электропередачи (ЛЭП), обеспечивающих электроснабжение жителей Гатчины.

Проведенная модернизация позволила повысить надёжность электроснабжения потребителей города Гатчина и прилегающих территорий Гатчинского района Ленинградской области, обеспечить защиту оборудования от атмосферных перенапряжений. Для сокращения перерывов подачи электроэнергии потребителей на время работ были созданы резервные схемы питания.