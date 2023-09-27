Кабельный капитал. Скрытая экономика кабельного бизнеса
Специалисты «Россети Ленэнерго» заменили 3,9 км грозозащитного троса на линиях электропередачи (ЛЭП), обеспечивающих электроснабжение жителей Гатчины.
Проведенная модернизация позволила повысить надёжность электроснабжения потребителей города Гатчина и прилегающих территорий Гатчинского района Ленинградской области, обеспечить защиту оборудования от атмосферных перенапряжений. Для сокращения перерывов подачи электроэнергии потребителей на время работ были созданы резервные схемы питания.
«Работы реализованы в максимально сжатые сроки, значительная часть из них проводилась в ночное время. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов, в том числе перинатального центра, городской больницы, очистных сооружений, применялись резервные источники электроснабжения», - отметил главный инженер филиала «Гатчинские электрическое сети» Николай Шмыгин.
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