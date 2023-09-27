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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения жителей Гатчины

27 сентября 2023, 16:30 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» заменили 3,9 км грозозащитного троса на линиях электропередачи (ЛЭП), обеспечивающих электроснабжение жителей Гатчины.

Проведенная модернизация позволила повысить надёжность электроснабжения потребителей города Гатчина и прилегающих территорий Гатчинского района Ленинградской области, обеспечить защиту оборудования от атмосферных перенапряжений. Для сокращения перерывов подачи электроэнергии потребителей на время работ были созданы резервные схемы питания.

«Работы реализованы в максимально сжатые сроки, значительная часть из них проводилась в ночное время. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов, в том числе перинатального центра, городской больницы, очистных сооружений, применялись резервные источники электроснабжения», - отметил главный инженер филиала «Гатчинские электрическое сети» Николай Шмыгин.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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