На обложке кабель "Герда", который выпускают заводы "Донкабель" и "Кубанькабель". Внутри выпуска большой рассказ о системе защиты от контрафакта кабеля "Герда". Простые и элегантные решения в маркировке и упаковке в совокупности дают практически 100% защиту от подделки. Читайте о том, как это реализовано в заглавном материале номера.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №330 от 26 сентября 2023 года

Смотрите обзор главных событий неделе в выпуске RusCable Live