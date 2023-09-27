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RusCable Insider #330 - Легендарная маркировка кабеля "Герда", кабельный капитал "УНКОМТЕХ" и телеком-секция АЭК

27 сентября 2023, 16:11 482 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке кабель "Герда", который выпускают заводы "Донкабель" и "Кубанькабель". Внутри выпуска большой рассказ о системе защиты от контрафакта кабеля "Герда". Простые и элегантные решения в маркировке и упаковке в совокупности дают практически 100% защиту от подделки. Читайте о том, как это реализовано в заглавном материале номера.

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №330 от 26 сентября 2023 года

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Метки: RusCable Insider, ГЕРДА, ДОНКАБЕЛЬ, КУБАНЬКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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