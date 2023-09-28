На основании заявления АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" и решения Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору, заводом получена Лицензия № ЦО-12-101-13533 от 18 сентября 2023 года, дающая право на изготовление оборудования для ядерных установок, атомных станций (блоков атомных станций). Срок действия Лицензии - 5 лет.

Атомная энергетика является одним из важнейших направлений для мировой энергетической инфраструктуры. Именно продукция для атомных электростанций (АЭС) обладает повышенными техническими характеристиками, а её выпуск возможен далеко не всеми организациями-производителями ввиду усиленных требований к готовому изделию и технологии его производства, что касается кабельно-проводниковой продукции.

В рамках разрешенной деятельности наше предприятие имеет право на изготовление кабельной продукции для АЭС (кроме 1 класса безопасности по НП-001-15 "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" и кабельной продукции, на которую распространяется НП-107-21 "Правила устройства и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования, трубопроводов и внутрикорпусных устройств ядерной энергетической установки со свинцовым теплоносителем").

С 2020 года АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в рамках полученной лицензии № ЦО-11-101-11712, осуществляет конструирование оборудования для ядерных установок (атомных электростанций, атомных систем, сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами) в соответствии с требованиями правовых и нормативных документов в области использования атомной энергии и других нормативных документов, устанавливающих требования к обеспечению качества конструируемой кабельной продукции и безопасности объектов использования атомной энергии.

Уже на протяжении многих лет АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поставляет кабельно-проводниковую продукцию на находящиеся в эксплуатации и строящиеся АЭС как в России, так и за её пределы по техническим условиям ОАО «ВНИИКП» и совместными разработками с центральным профильным институтом.