Министр энергетики Московской области Александр Самарин провёл пресс-конференцию в ТАСС, посвящённую результатам подготовки топливно-энергетической отрасли региона к осенне-зимнему периоду 2023/2024 гг.

«Ежегодно подготовка топливно-энергетической отрасли Подмосковья к ОЗП является приоритетной задачей Министерства энергетики. Мы делаем всё возможное, чтобы жители региона чувствовали себя комфортно в холодное время года. Работы по подготовке к ОЗП в полном объёме выполнены к 15 сентября. Таким образом, Московская область полностью готова к предстоящей зиме» – сказал Александр Самарин.

Министр сообщил, что всего в регионе подготовлено 2,7 тыс. котельных, 11 тыс. км теплосетей, 43 тыс. подстанций, 159 тыс. км электросетей, 60 тыс. км газопроводов. Создан запас топлива 45 тыс. тн на котельных.

На пресс-конференции была особо отмечена важность выполнения мероприятий по ремонту и модернизации объектов энергетики и ЖКХ в целях повышения надёжности ресурсоснабжения (тепло, ГВС, газ, электроэнергия) населения. К примеру, в 2023 году в рамках программ ремонтов, инвестиционных программ, государственных программ и программ ФНБ предусмотрено 4 429 мероприятий по ремонту и модернизации систем теплоснабжения с размером финансирования 32 млрд рублей.

В части электроснабжения ключевая задача подмосковных энергетиков – снизить риски нарушения электроснабжения потребителей региона в период низких температур. Для этого территориальные сетевые организации (ТСО) также ежегодно ведут активную работу по ремонту и обслуживанию электросетевого оборудования. Наиболее крупными компаниями региона являются ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». Всего на территории Подмосковья работает 62 ТСО.

По данным Министерства энергетики МО, пристальное внимание уделяется тем населённым пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей и, как следствие, увеличение нагрузки на электрические сети. За последние два года за счёт программ по повышению надёжности электроснабжения потребителей аварийность в проблемных городских округах снизилась в среднем на 15-20%. И это при том, что численность населения увеличилась на 25%, а потребление электроэнергии в прошлом году увеличилось на 9%.

Александр Самарин упомянул также успешную работу по подготовке к ОЗП специалистов газовых служб. В рамках подготовки к отопительному периоду подмосковные газовики выполнили ремонт 135 ГРП, 197 пунктов редуцирования газа заменены. Более 25 тысяч километров газопроводов обследованы от коррозийных повреждений, осуществлено приборное обследование более 7 тысяч километров сетей. Также осуществлен ремонт более 2 тысяч цокольных вводов, заменены 645 цокольных вводов, более 800 цокольных вводов вынесены из подъездов. Помимо этого, приведены места пересечения с теплотрассами в соответствие требованиям СНиП, проведено диагностирование газопроводов и отключающих устройств.

Отметим также, что Московская область уделят пристальное внимание формированию аварийного резерва. Согласно данным Министерства, аварийный резерв укомплектован на 100%. Таким образом, к проведению аварийно-восстановительных работ в зимний период регион полностью готов.