Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» завершили капитальный ремонт подстанции 35 кВ «Чурачики».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией порядка 5 тыс. жителей в 33 населенных пунктах Цивильского муниципального округа Чувашской республики, среди промышленных потребителей - завод по производству железобетонных изделий.

В ходе работ был проведен капитальный ремонт двух масляных выключателей 35 кВ и двенадцати масляных выключателей 10 кВ, шести разъединителей 35 кВ и двух - 10 кВ. Также проведен капитальный ремонт двух секций шин 10 кВ, восстановлены диспетчерские наименования, выполнен ремонт наружного освещения подстанции, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 35 кВ и двух силовых трансформаторов 10 кВ, конденсаторов связи и высокочастотных заградителей. Общая сметная стоимость затрат составила порядка 600 тыс. рублей.

Ремонт центра питания повысит безопасность персонала, обслуживающего подстанцию, продлит срок эксплуатации электросетевого оборудования и обеспечит надежное и качественное электроснабжение потребителей, в том числе, и в предстоящий осенне-зимний период 2023-2024 гг.