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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" выпускает продукцию, соответствующую требованиям ГОСТ

28 сентября 2023, 17:00 297 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Для самых требовательных заказчиков Завод разработал специальную линейку кабельно-проводниковой продукции под торговой маркой EXPERt class®, превосходящую аналоги по показателям пожарной опасности и эксплуатационной надежности.

Однако, успех продаж напрямую зависит от уверенного знания продукта менеджерами по продажам, понимания преимущества и выгоды его применения. Для того, чтобы потенциальные покупатели узнали и отдали предпочтение продукции Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», сотрудники его Учебного центра регулярно проводят обучающие семинары для менеджеров по продажам. Недавно такой обучающий семинар прошел в Калининграде для представителей федеральной торговой сети Бауцентр, гипермаркеты которой работают в четырех российских регионах.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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