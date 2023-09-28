Для самых требовательных заказчиков Завод разработал специальную линейку кабельно-проводниковой продукции под торговой маркой EXPERt class®, превосходящую аналоги по показателям пожарной опасности и эксплуатационной надежности.

Однако, успех продаж напрямую зависит от уверенного знания продукта менеджерами по продажам, понимания преимущества и выгоды его применения. Для того, чтобы потенциальные покупатели узнали и отдали предпочтение продукции Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», сотрудники его Учебного центра регулярно проводят обучающие семинары для менеджеров по продажам. Недавно такой обучающий семинар прошел в Калининграде для представителей федеральной торговой сети Бауцентр, гипермаркеты которой работают в четырех российских регионах.