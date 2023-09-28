Специалисты филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети реализуют ряд мероприятий методом производства работ под напряжением в активно застраиваемых пригородах Казани.

В Лаишевском районе РТ энергетики по традиции первыми появились на территории будущего жилого комплекса «Смарт Сити», растянувшегося на несколько гектар. Подключение электроустановки потребителей – трансформаторной подстанции к воздушным линиям АО «Сетевая компания» обеспечит электроснабжением строительную площадку будущего «умного города». Разработанную концепцию, согласно которой здесь будут сконцентрированы различные интеллектуальные ресурсы, реализует строительная компания «Унистрой». Предполагается, что в рамках проекта будет возведена как индивидуальная жилищная застройка, так и многоквартирные дома, а также объекты социальной инфраструктуры.

На объекте работает одна из трех бригад Пригородного района электрических сетей (Приволжские электрические сети), обученная производству работ на электроустановках напряжением 10 кВ. Это стандартная работа – с целью технологического присоединения новых потребителей и в рамках реконструкции для повышения качества электроснабжения в месяц в районе устанавливается или обновляется не менее двух ТП. Как поясняет главный инженер Пригородного РЭС Алмаз Хамитов, по сравнению с ВЛ 0,4 кВ, требования к проведению РПН на электроустановках такого класса напряжения возрастают. Процесс этот трудоемкий – изолирующие покрытия накладываются не только на провода, на которых будут проводиться манипуляции, но и на все токопроводящие части, к которым возможно приближение на расстояние менее допустимого. Но зато существенно выше и экономический эффект, получаемый в результате исключения недоотпуска электроэнергии, который был бы неизбежен при проведении работ традиционным способом.

После возведения зданий энергетики начнут прокладывать ЛЭП и устанавливать трансформаторные подстанции. Гарантом качественного электроснабжения этой территории могут стать проводимые на этой территории мероприятия по модернизации существующей и строительству новой электросетевой инфраструктуры. Так, запланирована замена трансформаторов на основном центре питания – находящейся неподалеку ПС 110 кВ Аэропорт. Кроме того, часть нагрузок уже переведена на возведенную в этом году ПС 35 кВ Каипы, а в ближайшем будущем для развития Лаишевского энергоузла планируется построить ПС 110 кВ Сокуры.

Метод РПН особенно актуален в уже построенных и заселенных жилых комплексах, где продолжается активное строительство и подключение к электрическим сетям. Например, в разрастающемся населенном пункте Куюки Пестречинского района, занимающем лидерские позиции в республике по количеству заявок на технологическое присоединение и куда в будущем республиканские власти планируют протянуть ветку столичного метро. Для электроснабжения возведенного торгового центра энергетики устанавливают без погашения воздушной линии электропередачи мачтовую трансформаторную подстанцию (мощностью 250 кВА).

«Это универсальное техническое решение для таких плотно застраиваемых поселков: мачтовые трансформаторы занимают мало места и при этом достаточно надежны. Кроме компактности, они удобны в обслуживании и малозатратны, а также обеспечивают эстетический комфорт в жилой среде», - комментирует установку оборудования начальник Пестречинского РЭС Леонид Назаров.

Кроме монтажа МТП, для технологического присоединения новых объектов энергетики возводят и новые воздушные линии, при этом осуществляя подключение заявителей даже раньше, чем в сроки, согласованные в договоре.

В «Сетевой компании» активно работают над сокращением сроков технологического присоединения – сейчас в компании средний срок подключения заявителей с учетом преддоговорной работы составляет:

28 календарных дней, если необходимо установить только прибор учета;

43 календарных дня для заявителей, относящихся к критериям Национальный рейтинг (максимальная мощность до 150 кВт);

не более 90 календарных дней (максимальная мощность свыше 150 кВт) при законодательных сроках в 4 месяца.

Клиентоориентированный подход, обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей является не единственным преимуществом такого современного способа технического обслуживания электроустановок. В ходе РПН благодаря использованию современного инструментария и четкой производственной дисциплине, основные этапы которой пошагово расписаны в технологических картах, повышается безопасность персонала, выполняющего работы под напряжением, исключается недоотпуск электроэнергии, сохраняется коммутационный ресурс оборудования.