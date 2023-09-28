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В субботу 30 сентября в Дзержинске в загородном клубе «Ранчо 636» по адресу Желнинское шоссе, 8, состоится совместный концерт московского оркестра Татьяны Ореховой и инклюзивного коллектива «Солнечные нотки. Дзержинск». Начало концерта - в 15.00. Вход бесплатный.
Проект «Солнечная музыка» реализуется в Дзержинске при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В рамках проекта оркестр Татьяны Ореховой «Солнечные нотки» организовал обучение музыке для детей с ментальными нарушениями.
«Солнечные нотки» – единственный в России оркестр, где играют музыканты с ментальными нарушениями. Оркестр был создан в Москве в 2013 году, с тех пор активно выступает в Москве и гастролирует по России и миру. Сегодня он объединяет более 40 детей и взрослых с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра в возрасте 7–35 лет, играющих на духовых, клавишных и ударных инструментах. Музыкальный коллектив под руководством его основателя Татьяны Ореховой развивается усилиями родителей, которые стремятся научить детей жить с их диагнозом качественно и интересно. Сайт оркестра www.sunnynotes.ru
«Солнечная музыка» направлена на социальную адаптацию детей с ментальной инвалидностью через приобщение к музыкальной культуре. Цель проекта – показать, что людям с неизлечимыми ментальными заболеваниями, в частности, с синдромом Дауна, помогает развиваться и социализироваться музыка. Развивая слух и моторику, они улучшают свои когнитивные способности, что доказано научными исследованиями.
Участниками проекта являются инклюзивные коллективы из разных стран мира. Проект позволяет задействовать разнообразные подходы для социальной адаптации и реабилитации детей, подростков и молодых людей с ментальной инвалидностью, а также способствует популяризации инклюзивного творчества.
Сейчас в Дзержинске в рамках проекта обучают музыке 12 детей с ментальными нарушениями, с ними занимаются 2 педагога. Обучение очное, при этом с самими педагогами регулярно, дважды в неделю, проводят удаленные супервизии преподаватели оркестра Татьяны Ореховой.
Благодаря проекту родители детей с ментальными нарушениями получают необходимую психологическую и эмоциональную поддержку: они видят, что ментальные заболевания не мешают детям социализироваться и проявлять свои таланты, что окружение воспринимает их как полноценных членов общества.
Контакты для прессы: +79159440189 snm1995@mail.ru Надежда Киселёва
Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура, инклюзия и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на https://www.formula-hd.ru/
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