РБК рассказал про кабели СПЕЦКАБЕЛЯ для судостроения

В интервью РБК на выставке «Нева» в Санкт-Петербурге вице-президент группы компаний «Спецкабель» Сергей Лобанов поделился новостями о достижениях компании и ее планах на будущее. Он отметил, что «Спецкабель» удовлетворяет 80% потребностей судостроительной отрасли в кабельной продукции, но стремится увеличить этот показатель до 100% в ближайшие два года.

Компания также активно расширяет свое производство и планирует удвоить производственные мощности в течение 4-6 лет. Это будет осуществляться не только за счет внутренних усилий, но и с поддержкой государства.

В ходе интервью Лобанов представил несколько новых продуктов, над которыми работают инженеры компании. Один из них – герметизированный огнестойкий кабель, востребованный оборонной промышленностью. Этот кабель обладает высокой огнестойкостью и способен сохранять свою работоспособность даже при экстремальных условиях.

Кроме того, «Спецкабель» занимается разработкой 30 НИОКРов. Среди них –оптический кабель для военной техники, фидерный кабель для флота, универсальный кабель для промышленной автоматизации и другие проекты. Эти инновационные разработки являются важной частью стратегии развития компании, которая стремится быть лидером в отрасли.

Лобанов также подчеркнул важность поддержки со стороны государства, которая помогает создавать новые рабочие места и способствует развитию отрасли в целом.