В Москве капитально отремонтируют хирургический корпус Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, сообщает RosTender.info. Он расположен по адресу Ленинский проспект, дом 10к7.

Дирекция развития объектов здравоохранения города определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 13 октября. С победителем заключат контракт на 3,2 млрд рублей за счет средств бюджета города.

Согласно проекту, в стационаре добавят 39 резервных мест. Кроме того, в каждой палате предусмотрены резервные медицинские консоли – подвод медицинских газов и подключение электроэнергии. Стены, лестницы и кровлю отремонтируют, оконные и дверные блоки заменят. Территорию благоустроят, тротуары заменят. На работы выделят год и 1 месяц.