Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Ремонт корпуса больницы имени Пирогова обойдется Москве в 3,2 млрд

28 сентября 2023, 11:15 111 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РосТендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Москве капитально отремонтируют хирургический корпус Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, сообщает RosTender.info. Он расположен по адресу Ленинский проспект, дом 10к7.

Дирекция развития объектов здравоохранения города определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 13 октября. С победителем заключат контракт на 3,2 млрд рублей за счет средств бюджета города.

Согласно проекту, в стационаре добавят 39 резервных мест. Кроме того, в каждой палате предусмотрены резервные медицинские консоли – подвод медицинских газов и подключение электроэнергии. Стены, лестницы и кровлю отремонтируют, оконные и дверные блоки заменят. Территорию благоустроят, тротуары заменят. На работы выделят год и 1 месяц.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно