Режкабель делится результатами благотворительных проектов

Предприятие является активным участником благотворительной деятельности в Режевском городском округе. Среди приоритетных направлений благотворительных проектов можно выделить спорт, образование и культуру. Ценность этих проектов измеряется уровнем человеческой вовлеченности, заботы и помощи нуждающимся.

В рамках реализации проектов завод активно сотрудничает с многими образовательными и культурными учреждениями района. Так, при поддержке предприятия создана производственная мастерская на базе Режевского политехникума. Занятия в оборудованном лабораторном классе позволят студентам легко и быстро освоить образовательную программу, не только в рамках специализации «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника», но и в других смежных направлениях.

Также, на регулярной основе оказывается помощь Режевской спортивной школе. К новому учебному году для отделения художественного катания были закуплены специальные хореографические станки, которые значительно улучшат условия для тренировок и подготовки более 50-ти молодых спортсменов, позволив им развивать свои навыки более эффективно. Вместе с тем, Режкабель поддерживает школьную футбольную команду — «Олимп», обеспечивая её спортивным инвентарём и брендированной спортивной формой.

Чтобы мотивировать молодёжь заниматься спортом и достигать высоких результатов, Режевский кабельный завод участвует в проведении различных спортивных мероприятий. Например, в начале этого года, предприятие помогло организовать региональное соревнование по традиционному эндуро в г. Реж и стало спонсором главного приза.

Кроме того, завод активно поддерживает социальные инициативы. Так, Режкабель неоднократно обеспечивал экипировкой мобилизованных граждан, а также оказывал продовольственную помощь молодым людям, которые отправляются на срочную службу.