Председатель Правления АО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий, представляющий Россию в Административном совете Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения CIGRE, принял участие в его 141-м заседании. Мероприятие прошло 26 и 27 сентября.

На очередном заседании Административного совета CIGRE рассмотрены рекомендации по актуализации Стратегического плана ассоциации до 2030 года. Документ определяет ключевые направления деятельности, целевые результаты и показатели на долгосрочную перспективу. В начале января 2022 года Стратегический план был рассмотрен на совместном заседании Управляющего и Технического комитетов ассоциации, которое также проходило с участием Федора Опадчего.

Административный совет СИГРЭ – второй после Генеральной ассамблеи орган управления СИГРЭ. Принимает решения по всем ключевым вопросам работы организации. Заседания проходят, как правило, два раз в год, и посвящены рассмотрению организационных вопросов, обсуждению актуальных и перспективных направлений деятельности ассоциации. Глава Системного оператора входит в состав руководящих органов CIGRE – Административного совета и Управляющего комитета – с 2022 года.

Члены совета обсудили основные финансовые результаты работы ассоциации за 2022 год и прогнозные показатели по итогам 2023 года, а также проекты бюджетов на 2024 и 2025 годы. Кроме того, на мероприятии заслушаны отчеты Центрального офиса CIGRE, Управляющего и Технического комитетов организации.

Участники наметили направления деятельности национальных исследовательских комитетов, а также стартующую в 2024 году кампанию по обновлению их руководящего и членского состава.

«В настоящее время к числу ключевых стратегических целей CIGREотнесены расширение географии его присутствия за счет стран Азии и Африки, увеличение численного состава организации до 30 тысяч участников к 2030 году, интенсификация технологического диалога и обмена опытом по управлению энергосистемами в условиях энергоперехода. Среди основных инструментов их достижения – расширение использования цифровых платформ, в том числе запуск новой версии электронной библиотеки eCIGRE 2.0, повышение эффективности маркетинговой деятельности, активное вовлечение в деятельность объединения молодых специалистов», – отметил Федор Опадчий, комментируя результаты заседания.

Важной темой заседания стала подготовка к 50-й сессии CIGRE, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 2024 года. Участники обсудили концепцию и формат проведения юбилейной сессии, перечень основных мероприятий и ключевых спикеров, а также рассмотрели вопросы организации web-трансляции важнейших событий. Собравшиеся подтвердили намерение оказать поддержку национальным комитетам в подготовке к участию в центральном для деятельности CIGRE событии.

В заключение были заслушаны доклады о деятельности региональных комитетов CIGRE, в том числе Юго-Восточного и Скандинавского.

В заседании Управляющего комитета CIGRE участвовали члены руководящих органов CIGRE и главы исследовательских комитетов, организующих проведение исследований по основным направлениям деятельности ассоциации.