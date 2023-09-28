Китайская корпорация Anbao Corp. уделяет большое внимание продвижению на мировом рынке передовых высококачественных сырьевых материалов - стальных лент ECCS с сополимерным покрытием, предназначенных для кабельной отрасли.

Компания в сотрудничестве с несколькими известными кабельными компаниями успешно разработала и применила новую технологию для производства лент ECCS с покрытием из сополимера, которые способны поддерживать контролируемое соединение оболочек (CJB - controlled jacketed bonding).

Кабели, в которых используется этот новый технологический материал, пользуются огромным спросом на рынке США. Компания Anbao работает совместно с партнёрами-производителями комплексного оборудования, использующими инновационные технологии, которые могут обеспечить большие преимущества с точки зрения эффективности для потребителей.

Стальная лента с сополимерным покрытием (ECCS) изготовлена из высококачественной холоднокатаной стальной ленты с хромированным гальваническим покрытием, а сополимерная плёнка изготовлена из материала EMMA (сополимер этилена и метилметакриловой кислоты), обладающего отличной пригодностью к термосварке. Сополимер отличается превосходной адгезией к стальной подложке и обладает химической стойкостью и общими характеристиками полиэтилена низкой плотности, он хорошо соединяется с полиэтиленом низкой, средней и высокой плотности, линейным полиэтиленом. Поверхность ленты гладкая, без складок и пятен окисления, намотка аккуратная. Плёнка может быть синего, зеленого или натурального цвета. Она применима для изготовления стальной ленты с сополимерным покрытием, используемой в основном в качестве влагостойкого слоя, защитного слоя волоконно-оптических кабелей и других кабелей связи.

Основные характеристики лент ECCS с сополимерным покрытием:

длина: 1030-5000 м или по специальному запросу ширина: 12-610 мм толщина стальной намотки: 0,13/0,15 мм толщина сополимерного покрытия: 0,05 мм общая толщина: 0,21/ 0,25 / 0,26 мм прочность на растяжение: 310-390 МП прочность на отслаивание: превышает 6,13 Н/см относительное удлинение: превышает 15% внутренний диаметр:

прочность термосварки: 150/406/508 мм

мин. 17,5 Н/см