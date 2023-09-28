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Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”
Китайская корпорация Anbao Corp. уделяет большое внимание продвижению на мировом рынке передовых высококачественных сырьевых материалов - стальных лент ECCS с сополимерным покрытием, предназначенных для кабельной отрасли.
Компания в сотрудничестве с несколькими известными кабельными компаниями успешно разработала и применила новую технологию для производства лент ECCS с покрытием из сополимера, которые способны поддерживать контролируемое соединение оболочек (CJB - controlled jacketed bonding).
Кабели, в которых используется этот новый технологический материал, пользуются огромным спросом на рынке США. Компания Anbao работает совместно с партнёрами-производителями комплексного оборудования, использующими инновационные технологии, которые могут обеспечить большие преимущества с точки зрения эффективности для потребителей.
Стальная лента с сополимерным покрытием (ECCS) изготовлена из высококачественной холоднокатаной стальной ленты с хромированным гальваническим покрытием, а сополимерная плёнка изготовлена из материала EMMA (сополимер этилена и метилметакриловой кислоты), обладающего отличной пригодностью к термосварке. Сополимер отличается превосходной адгезией к стальной подложке и обладает химической стойкостью и общими характеристиками полиэтилена низкой плотности, он хорошо соединяется с полиэтиленом низкой, средней и высокой плотности, линейным полиэтиленом. Поверхность ленты гладкая, без складок и пятен окисления, намотка аккуратная. Плёнка может быть синего, зеленого или натурального цвета. Она применима для изготовления стальной ленты с сополимерным покрытием, используемой в основном в качестве влагостойкого слоя, защитного слоя волоконно-оптических кабелей и других кабелей связи.
Основные характеристики лент ECCS с сополимерным покрытием:
|
длина:
|
1030-5000 м или по специальному запросу
|
ширина:
|
12-610 мм
|
толщина стальной намотки:
|
0,13/0,15 мм
|
толщина сополимерного покрытия:
|
0,05 мм
|
общая толщина:
|
0,21/ 0,25 / 0,26 мм
|
прочность на растяжение:
|
310-390 МП
|
прочность на отслаивание:
|
превышает 6,13 Н/см
|
относительное удлинение:
|
превышает 15%
|
внутренний диаметр:
|
150/406/508 мм
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