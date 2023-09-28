Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел рабочую встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Стороны обсудили перспективы комплексного развития дорожной сети в регионе и реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Во встрече также приняли участие начальник Управления регионального развития и реализации национального проекта Росавтодора Радик Фаразутдинов и министр транспорта Амурской области Александр Зеленин.

В приветственном слове Роман Новиков отметил, что дорожная сеть субъекта РФ разветвленная и обширная – более 16,5 тыс. км. При этом благодаря слаженной совместной работе региональных проектных команд и подведомственных Росавтодору казенных учреждений за последние несколько лет в области наблюдается качественный шаг вперед с точки зрения модернизации дорожной инфраструктуры.

«Многое сделано в части повышения исполнительской и финансовой дисциплины. Проектные команды, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», грамотно и своевременно реагируют как на обращения граждан, так и на рекомендации, которые дают управляющие органы этого проекта. Приятно осознавать, что есть уже первые положительные результаты. Так, по итогам восьми месяцев этого года на федеральных трассах Амурской области общее количество ДТП снизилось на 5,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а число погибших сократилось на 67,4 %. Это крайне важно, ведь повышение безопасности на автомобильных дорогах Российской Федерации и сохранение жизней граждан – наша главная цель», – подытожил Роман Новиков.

По словам главы ведомства, все работы на федеральной сети проводятся строго по намеченному графику. В этом году после строительства и реконструкции запланирован ввод 21,4 км автомобильных дорог и 247,3 пог. м. искусственных сооружений на них. Кроме того, на 5,9 км будет завершен капитальный ремонт. В 2024 году ремонтные работы пройдут на 34,4 км федеральных дорог Амурской области, из них на 17,5 км – по капитальному ремонту.

Одним из важнейших проектов является реконструкция трассы А-360 «Лена» на отрезке с 38-го по 58-й км. В настоящее время ведутся работы на четырех мостах, расположенных на этой автомобильной дороге, а также укладка нижнего и верхнего слоев основания, монтаж барьерного ограждения. Необходимо отметить, что уже в 2024 году по поручению руководства страны в границах Амурской области трасса «Лена» будет иметь асфальтобетонное покрытие на всем протяжении.

Кроме того, уже завершены работы по реконструкции, начатые в 2020 году, на участке км 1471 – км 1474 трассы Р-297 «Амур».

Василий Орлов поблагодарил Минтранс России и Федеральное дорожное агентство за всестороннюю поддержку при реализации инфраструктурных проектов. Так, за последние пять лет из федерального бюджета было выделено более 29 млрд рублей Амурской области на развитие дорожной сети.

«Ключевой объект для нас – мост через реку Зею. Работы стартовали еще в июне 2020-го, и до конца текущего года мы запустим по нему движение. По оценкам специалистов, новый мост существенно разгрузит действующую переправу – примерно на 40‒60 %. И жители региона смогут теперь воспользоваться новыми комфортными маршрутами для передвижения. Помимо этого, главная задача на сегодня – провести комплексные работы по расширению трассы, ведущей к аэропорту Игнатьево. Также большое внимание уделяется автомобильной дороге из Благовещенска в сторону речного порта города Свободный. Здесь есть сложные с точки зрения рельефа участки. Но в целом все работы идут в соответствии с планом», – прокомментировал Василий Орлов.

Всего программой дорожной деятельности к 2025 году запланировано приведение в нормативное состояние 224,5 км региональных дорог Амурской области.

Также на встрече обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе. В 2023 году планируется привести к нормативу 16 объектов общей протяженностью свыше 60 км. На сегодняшний день укладка дорожного покрытия выполнена на 81 %. В эксплуатацию введено 12 объектов.

Самым значимым региональным объектом этого года является мост через Зею. Возведение такого масштабного объекта было обусловлено увеличением интенсивности движения транспортных средств и нагрузок от прохождения современного транспорта по действующему мосту 1981 года постройки. Протяженность всего перехода – 9 км, из них мостовая часть – 2 км и 7 км – подходы левого берега. На примыкании к федеральной дороге Р-297 «Амур» построена одна развязка в двух уровнях с двумя правоповоротными съездами и железобетонным путепроводом, еще одна одноуровневая развязка – на пересечении с региональной дорогой.

Новый мостовой переход с пропускной способностью до 14 тыс. автомобилей в сутки позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующий мост. Объект сформирует дополнительную транспортную артерию и снизит транспортные расходы на грузоперевозки по железнодорожным линиям и федеральной трассе Р-297 «Амур» в связи с введением в эксплуатацию российско-китайского автомобильного моста через Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ.

В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Амурской области особое внимание уделяется ремонту региональных дорог, входящих в опорную сеть. К нормативам приведут почти 38 км таких трасс, как Благовещенск – Гомелевка, Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка. Также будут отремонтированы дороги, проходящие через сельские населенные пункты Новокиевский Увал, Нижние Бузули, Каховку, Большеозерку, Борисоглебку.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Амурской области составляет 16 528,8 км. Из них 1 490,1 км – федеральные, 5 741,4 км – региональные, 9 297,3 км – местные. В опорную сеть субъекта РФ входят 19 автомобильных дорог (3 федеральные и 16 региональных), которые имеют общую протяженность 2 283,4 км.