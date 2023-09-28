«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт 7 высоковольтных подстанций в Тюменском районе Тюменской области. Питающие центры обеспечивают электроэнергией 26 населенных пунктов, в числе которых одни из крупнейших сел региона Ембаево, Горьковка, Перевалово и поселки Винзили и Богандинский. На повышение надежности электроснабжения 65 тысяч жителей области компания направила более 20 млн рублей.

На энергообъектах специалисты выполнили ремонт и замену выключателей, разъединителей, распределительных устройств и другого подстанционного оборудования. Своевременное техническое обслуживание позволяет обеспечивать надежную работу ключевых центров питания, энергоресурс от которых получают 14 школ, 8 детских садов, 4 медучреждения и более 40 объектов коммунальной инфраструктуры.

Плановые работы предусмотрены ежегодной производственной программой «Россети Тюмень» и проведены на подстанциях 110 кВ «Кыштырла», «Ембаево», «Боровое», «Винзили», «Чикча», «Пышминская» и «Горьковка». Профилактические мероприятия призваны снизить риски технологических нарушений в отопительный период, когда нагрузки на энергосистему достигают пиковых значений.