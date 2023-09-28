26 сентября 2023 года в 11:00 в Общественной палате Российской Федерации в гибридном формате был организован круглый стол на тему «Предпринимательство в сфере образования. БРИКС/ ШОС/СНГ/ ЕАЭС».

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Межгосударственные объединения, внутри которых находятся РФ и КНР сегодня переживают этап активного развития во всех сферах. Важную роль в межгосударственных коммуникациях играет образовательная интеграция. Образовательные технологии межгосударственных объединений наполняются новыми технологиями, программами и успешным опытом. Грамотные образовательные основы способствуют успешному сотрудничеству между странами.

В рамках круглого стола рассмотрены следующие аспекты:

Оценка текущего состояния образовательных отношений между странами БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Основные требования к образовательным учреждениям, стремящимся к успешному сотрудничеству внутри БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Актуализация наиболее востребованных образовательных методик, способствующих успешному развитию образовательных услуг БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Анализ потенциала будущего сотрудничества между школами и Вузами БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС. Туристическое образование БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.

По итогам встречи принято решение о создании постоянной площадки для обсуждения задач конкурентоспособности российских университетов и подготовке рекомендаций для Минобрнауки РФ.