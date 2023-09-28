Ассоциация "Электрокабель" продолжает проект
26 сентября 2023 года в 11:00 в Общественной палате Российской Федерации в гибридном формате был организован круглый стол на тему «Предпринимательство в сфере образования. БРИКС/ ШОС/СНГ/ ЕАЭС».
Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Межгосударственные объединения, внутри которых находятся РФ и КНР сегодня переживают этап активного развития во всех сферах. Важную роль в межгосударственных коммуникациях играет образовательная интеграция. Образовательные технологии межгосударственных объединений наполняются новыми технологиями, программами и успешным опытом. Грамотные образовательные основы способствуют успешному сотрудничеству между странами.
В рамках круглого стола рассмотрены следующие аспекты:
По итогам встречи принято решение о создании постоянной площадки для обсуждения задач конкурентоспособности российских университетов и подготовке рекомендаций для Минобрнауки РФ.
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