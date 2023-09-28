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Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе круглого стола в Общественной палате РФ

28 сентября 2023, 09:24 152 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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26 сентября 2023 года в 11:00 в Общественной палате Российской Федерации в гибридном формате был организован круглый стол на тему «Предпринимательство в сфере образования. БРИКС/ ШОС/СНГ/ ЕАЭС».

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития. Межгосударственные объединения, внутри которых находятся РФ и КНР сегодня переживают этап активного развития во всех сферах. Важную роль в межгосударственных    коммуникациях играет образовательная интеграция. Образовательные технологии межгосударственных объединений наполняются новыми технологиями, программами и успешным опытом.  Грамотные образовательные основы способствуют успешному сотрудничеству между странами.

В рамках круглого стола рассмотрены следующие аспекты:

  1. Оценка текущего состояния образовательных отношений между странами БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.
  2. Основные требования к образовательным учреждениям, стремящимся к успешному сотрудничеству внутри БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.
  3. Актуализация наиболее востребованных образовательных методик, способствующих успешному развитию образовательных услуг БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.
  4. Анализ потенциала будущего сотрудничества между школами и Вузами БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.
  5. Туристическое образование БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС.

По итогам встречи принято решение о создании постоянной площадки для обсуждения задач конкурентоспособности российских университетов и подготовке рекомендаций для Минобрнауки РФ.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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