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"Россети Ленэнерго" повышают квалификацию персонала по монтажу оптоволоконных линий связи на ЛЭП

28 сентября 2023, 14:00 377 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
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В «Россети Ленэнерго» прошла обучающая конференция по образовательной программе «Монтаж и измерения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях. Работа на высоте». Проект реализован на базе Учебного комплекса компании.

Участниками курса стали 16 специалистов. Для них были организованы несколько практических занятий по выполнению безопасных работ на высоте, а также по оказанию первой помощи и эвакуации пострадавшего с опоры воздушной линии электропередачи.

«Технические мероприятия по размещению ВОЛС на опорах ЛЭП должны проводить квалифицированные специалисты с навыками безопасного выполнения работ на высоте. Учебный комплекс представляет собой полномасштабную площадку для повышения квалификации специалистов электросетевого комплекса и смежных отраслей», — отметил начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

В 2023 году свыше 1 000 работников «Россети Ленэнерго» и сторонних отраслевых организаций прошли обучение на базе Учебного комплекса компании по нескольким тематическим программам: «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте», «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства», «Обслуживание, эксплуатация и ремонт распределительных сетей 0,4-20 кВ», «Оказание первой помощи пострадавшим», а также «Наладка и эксплуатация устройств РЗА и АСУ ТП высокоавтоматизированных подстанций».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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