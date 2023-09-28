На подстанции 500 кВ «Череповецкая» начался монтаж нового коммутационного оборудования. Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции объекта. Планируются также замена силовых трансформаторов, внедрение современных средств автоматизации. Проект позволит повысить надежность Вологодской энергосистемы, обеспечит условия для присоединения к сетям новых потребителей.

Обновленная подстанция будет оснащена элегазовыми выключателями, микропроцессорными терминалами релейной защиты и системами противоаварийной автоматики. Энергетики установят два автотрансформатора (общая мощность – 1 002 МВА), оснащенных системами пожаротушения и мониторинга параметров работы.

В новом двухэтажном здании общеподстанционного пункта управления будут размещены щиты постоянного тока и собственных нужд подстанции, терминалы связи, релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В результате реконструкции «Череповецкая» станет современным высокоавтоматизированным энергообъектом. Применение новейших программно-аппаратных комплексов, разработанных в России, позволит обеспечить максимальный уровень надежности электроснабжения потребителей и создать возможность в будущем управлять подстанцией дистанционно из удаленного диспетчерского пункта.

Подстанция 500 кВ «Череповецкая» установленной мощностью 1002 МВА введена в работу в 1972 году. От бесперебойной работы объекта зависит электроснабжение города Череповца с населением более 300 тыс. человек, а также производственных площадок компаний «Северсталь» и «Апатит».