В Анадыре Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по социально-экономическому развитию Чукотского автономного округа.

«Сегодня прошла церемония вступления в должность губернатора Чукотского автономного округа Владислава Гариевича Кузнецова. Впереди предстоит большая работа по развитию региона. Совершенно очевидно, что такую работу он будет делать не один, а вместе с жителями Чукотского автономного округа. Доверие населения нужно оправдать. Не только стимулировать экономику и поддерживать инвестиционные проекты, но и повышать качество жизни людей, живущих в этом пограничном и важном для страны регионе», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Одним из ключевых проектов для Чукотского автономного округа является освоение Баимской рудной зоны. Строительство объектов Баимского ГОКа осуществляет ГДК «Баимская». Инвестиции в проект превысят 730 млрд рублей. Годовая мощность переработки руды будет достигать 70 млн т. Среднегодовое производство меди в течение первых 10 полных лет эксплуатации составит 300 тыс. т. На этапе строительства ГОКа будет создано до 11 тыс. рабочих мест.

Как доложил генеральный директор ГДК «Баимская» Георгий Фотин, завершено проектирование производственных объектов, заключён контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования. Введена в эксплуатацию взлётно-посадочная площадка на месторождении (с марта 2023 года началось выполнение чартерных рейсов из Магадана на месторождение два раза в неделю). Начала работать первая очередь топливохранилища на 20 тыс. кубометров. На площадке ведётся строительство вахтового городка на 5 тысяч человек, в завершающей стадии находится строительство первого корпуса на 1250 человек. Закончено строительство базы водителей в Билибине на 500 человек, закуплено и эксплуатируется 350 единиц техники. Продолжаются изыскания под строительство круглогодичной дороги. В феврале между ООО «Баимская Энерджи» и правительством Чукотского автономного округа заключено концессионное соглашение для строительства ВЛ 330 кВ «Мыс Наглёйнын – ПП Билибино – Баимский ГОК». Завершено проектирование участка от Баимского ГОКа до Билибина, документация загружена на государственную экспертизу.

В рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны идёт создание морского терминала. Распоряжением Правительства России предусмотрено его включение в границы морского порта Певек. Уже разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации для начала строительства.

Было отмечено, что в целом Чукотский автономный округ развивается стабильно. За последние 15 лет вырос валовой региональный продукт (в 4,5 раза), собственные доходы региона (в 3 раза). Кратно увеличились инвестиции в основной капитал (в 5,8 раза), среднемесячная заработная плата (в 3,4 раза). Снизился уровень безработицы. В 2022 году положительная динамика прослеживалась по ряду направлений. Так, скорость ввода жилья на Чукотке оказалась выше, чем в среднем на Дальнем Востоке. Выросли инвестиции в основной капитал (+46%), обогнав средний показатель по ДФО.

Губернатор Владислав Кузнецов представил план развития округа на период до 2028 года. По его словам, основной рост экономики округа придётся на 2024 и 2025 годы. Основным драйвером региона, по словам главы региона, является добыча полезных ископаемых. «В округе осваивается шесть золоторудных месторождений. Крупными проектами являются освоение месторождений Майское и Кекура. Угольная промышленность представлена освоением Беринговского каменноугольного бассейна: месторождений Алькатваам и Амаам», – доложил он.

В перспективе Чукотский автономный округ планирует стать крупнейшим минерально-сырьевым кластером страны. «Для обеспечения высококвалифицированными специалистами – геологами, горными инженерами, маркшейдерами – планируется сформировать научно-образовательный центр в области геологоразведки и добычи», – заявил глава региона.

Для реализации плана социально-экономического развития Чукотки к 2028 году будут привлечены инвестиции в разработку пяти новых крупных и средних месторождений, появятся два новых логистических комплекса в опорных городах Северного морского пути.

До 2028 года запланировано строительство более 46 тыс. кв. м жилья. Обсуждались меры поддержки строительного комплекса. Юрий Трутнев поручил Минприроды России рассмотреть возможность разработки месторождений на Чукотке для получения песка, гравия и других инертных материалов. Также Минприроды России должно представить анализ эффективности использования выданных лицензий по освоению месторождений.

«Новые инвестиционные проекты на Дальнем Востоке по освоению месторождений, строительству предприятий и запуску новых производств не должны строиться на вахтовом принципе. Нужно привлекать в дальневосточные регионы людей, чтобы они могли здесь работать и жить. Один из вариантов для привлечения специалистов на постоянное проживание – строительство арендного жилья», – сказал Юрий Трутнев.

В регионе развиваются сельское хозяйство, включая рыбопереработку и рыборазведение, пищевая промышленность. В качестве успешных проектов губернатор отметил три тепличных комплекса, которые позволят в этом году увеличить производство овощей до 216 т в год. Для укрепления продовольственной безопасности региона и снижения цен на продукты питания планируется увеличить собственное производство овощей в 3,5 раза, возродить экспорт рыбной продукции за счёт создания двух рыбоперерабатывающих заводов.

Отдельное внимание было уделено повышению качества жизни, в том числе доступности медицинских услуг и повышению качества образования. Поддержку получат предприятия в сфере туризма, а также традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера.