В Уфе открылся Российский энергетический форум - 2023

27 сентября в уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО» начали свою работу Российский энергетический форум (РЭФ) и XXIХ международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Их организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проходят при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. Генеральным спонсором форума является ООО «Башкирэнерго».

Главным событием форума стало пленарное заседание «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее», на котором выступили заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев, первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций региона Тимур Герасимов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей – Управляющий директор Управления регионального развития РСПП Сергей Мытенков, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин, вице-президент Фонда «Сколково», исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Алексей Паршиков, директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко, генеральный конструктор АО «Силовые машины» Александр Ивановский, исполнительный директор Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» Олег Лушников и президент Ассоциации малых ГЭС, член Совета по инвестициям при Кабинете министров Киргизской Республики Эльвира Боромбаева. Состоялось обстоятельное обсуждение вопросов развития отрасли в России и, в частности, в Башкирии. Тимур Герасимов особо отметил заслуги Башкирской электросетевой компании, которая одновременно ведет строительство четырех подстанций 110 кВ и одной ЛЭП 110 кВ. Сергей Гурин отметил два направления, которые требуют особого внимания – технологический суверенитет и информационную безопасность. Коллеги согласились с ним, во многих выступлениях эти два вопроса так или иначе затрагивались.

По окончании пленарного заседания АО «БЭСК» провело секцию «Инновации, технологии и ключевые направления развития в электросетевом комплексе», где с докладами выступили представители вузов, производители электросетевого оборудования и IT-продуктов, проектировщики, гости из Республики Беларусь, представив свое видение и практические решения по внедрению инноваций, проанализировав их влияние на эффективность энергетических предприятий, а также перспективы цифровой трансформации электросетевого комплекса России.

Официальное открытие РЭФ-2023 состоялось во второй половине дня. Его ключевым событием стала постановка под напряжение новых трансформаторов на подстанции 110 кВ «Нагаево». После проведенной реконструкции трансформаторная мощность энергообъекта выросла с 32 МВА до 80 МВА. В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию приняли участие Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров и председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин. Затем ООО «БГК» ввело в строй современную котельную в микрорайоне Глумилино г. Уфы.

Проведение РЭФ-2023 стало хорошей возможностью для награждения лучших представителей отрасли, среди которых высокого звания «Заслуженный энергетик Республики Башкортостан» были удостоены начальник департамента оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго» Алексей Новицкий и начальник Благоварского РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» Разит Фаттахов.

Программа РЭФ-2023 насыщена статусными мероприятиями. Руководство и специалисты АО «БЭСК» планируют принять участие в проведении многих значимых конференций, секций и круглых столов. Так, подготовлены выступления для круглых столов «Энергосбережение: практика реализации и пути повышения энергоэффективности», «Консолидация объектов электросетевого хозяйства. Новые федеральные стандарты учета и их применение при тарифном регулировании», «Применение БПЛА при обеспечении работы энергетических и транспортных объектов», «Повышение надежности энергоснабжения и снижение потерь в сетях. Использование нейросетей в работе электросетевого комплекса», «Использование механизма приема на целевое обучение в целях кадрового обеспечения предприятий». Активно сетевики будут участвовать в секциях «Взаимодействие ТЭК, промышленности, бизнеса и государственных органов власти Республики Башкортостан», «Кадровое обеспечение энергетических предприятий: предпосылки, текущее положение, пути решения», а также в конференции «Энергетика будущего».

Из года в год компания уделяет большое внимание проведению профориентационных мероприятий. Нынешний форум – не исключение, специалисты компании примут участие в проведении Молодежного дня, в рамках которого организуют ток-шоу «Энергетическая головоломка». Но главное, 29 сентября состоится встреча без галстуков с директорами ведущих энергетических компаний, во время которой студенты энергетических специальностей вузов и ссузов смогут пообщаться в том числе и с председателем Правления – генеральным директором АО «БЭСК» Сергеем Гуриным.