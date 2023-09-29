Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно новое юридическое лицо, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции - ИП Климанова Надежда Александровна (ИНН: 222110086228, г. Челябинск). Основной вид деятельности: Производство волоконно-оптических кабелей;

Рынок полимеров

За прошедшую неделю цены на полимеры и полимерный индекс изменений не претерпели.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась ростом количества вакансий при снижении количества резюме, что привело к значению индекса занятости 0,34. Это означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится около 3 резюме. Количественно зафиксировано сокращение количества вакансий на 117 шт., при этом количество резюме увеличилось на 126 шт.

Самые читаемые публикации портала за неделю

ТОП-5 самых читаемых новостей на этой неделе:

Прогнозы Минцифры не радуют кабельщиков. Итоги заседания телекоммуникационной секции Ассоциации “Электрокабель”

СПЕЦКАБЕЛЬ покажет инновационные разработки в Казахстане на выставке ИННОПРОМ

Расширение линейки промышленных проводов и кабелей компании TPC

RusCable Live - Мутные воды кабельщиков. НЕВА, АЭК, Оптика. Эфир 22.09.2023

Компания Mixer представляет влагоотверждаемые компаунды нового поколения

Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,14, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,01 п.п., за последний месяц - на 0,06 п.п.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) возрос на 3,7%, что является признаком стабилизации рынка, который перенес сразу несколько серьезных потрясений в прошлом месяце.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7350 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8675 рублей (Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5011 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 3,7%.

Примечание: Данные отчета №21 формировались на основании данных по четырем маркетплейсам без учета показателей СберМегаМаркет в связи с техническими работами на сайте.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8700 рублей до 12350 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, как они оценивают надежность алюминиевых кабелей в сравнении с медными. Большинство опрошенных (62,16%) посчитали медные кабели более надежными, при этом 41,89% форумчан назвали разницу значительной. Только 33,78% респондентов посчитали, что алюминиевые кабели не уступают медным по заданному критерию.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 1 сентября 2023 года.