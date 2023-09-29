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Энергоблок №2 Калининской АЭС остановят для проведения планового ремонта с модернизацией оборудования

29 сентября 2023, 15:00 243 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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С 30 сентября 2023 года энергоблок №2 Калининской АЭС будет остановлен для проведения планового среднего ремонта.  

Намечено выполнить профилактический ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с перегрузкой топлива. Также предполагается провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах. 

Как прокомментировал исполняющий обязанности главного инженера Калининской АЭС Руслан Алыев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 будут выполнены модернизационные работы на части технологических систем. Эти работы, прежде всего, направлены на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. 

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №2 будет задействовано порядка 2000 человек. 

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. 

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КАЛИНИНСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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