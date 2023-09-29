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Кабели, мошенники, Avito: продолжение

29 сентября 2023, 12:02 417 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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Две недели назад редакция RusCable.Ru возобновила рубрику расследований – цикл статей, посвященных фальсификату и контрафакту на кабельном рынке. В прошлый раз мы отправились по следам завода-призрака Кабель-Пром. След привел нас на Avito, где мы не только поймали фальсификатчиков за руку, но и пообщались с ними инкогнито. Сегодня мы продолжаем распутывать эту достаточно типичную, но очень показательную историю.

На этот раз совместно с ведущими экспертами Максимом Третьяковым и Дмитрием Зориным разберемся, почему маркетплейсы - столь привлекательная площадка для мошенников, чем грозит покупка некачественного кабеля, как себя обезопасить - и куда обращаться, если все-таки попался. Читайте прямо сейчас!

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Метки: ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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