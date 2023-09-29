Николай Шульгинов провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северо-Кавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2023-2024 гг.

В числе первоочередных вопросов, решать которые необходимо при активном участии региональных властей, Министр назвал многолетнее тарифное недорегулирование; высокий физический износ электросетевых оборудования, что оборачивается высокой аварийностью в распределительных сетях; низкую платёжную дисциплину. По словам Министра, особенно остро ситуация складывается в Дагестане.

«По состоянию на 30 июля – 1 августа задолженность на розничном рынке потребителей в Республике Дагестан составляет 20,6 млрд рублей. В целом уровень оплаты 72%, – сказал Николай Шульгинов. – Эта задолженность транслируется на оптовый рынок генераторам, для ее погашения «Россети» собирают деньги со всей страны, примерно 5,5 млрд рублей в год, для того чтобы оплатить за оптовый рынок потребителей».

Дополнительные риски, добавил глава Минэнерго, создают бесхозяйные объекты (в СКФО их более 2 тысяч); бездоговорное потребление электроэнергии, в том числе майнинговая деятельность. «Бездоговорное потребление мы считаем недопустимым, – подчеркнул Николай Шульгинов. – Это самые высокие в отдельных субъектах уровни потерь».

Министр указал на необходимость в кратчайшие сроки выполнить данные Президентом поручения для исправления ситуации в регионе. В частности, консолидировать электросетевое имущество на базе системообразующей организации «Россети Северный Кавказ». По словам Николая Шульгинова, это принципиальное условие выделения средств федерального бюджета на программу повышения надёжности энергоснабжения.

Также, отметил Министр, руководителям регионов и энергокомпаний предстоит привести в надлежащее техническое состояние оборудование; ликвидировать бездоговорное потребление электроэнергии; обеспечить возвращение в федеральную собственность незаконно приватизированного электросетевого имущества; принять меры к повышению платёжной дисциплины в электросетях и в целом в ЖКХ.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионах округа ведётся, как сказал глава Минэнерго, на приемлемом уровне. До конца года федеральный бюджет дополнительно выделит на цели повышения надёжности электросетевого комплекса около 1,5 млрд рублей.

Николай Шульгинов отметил достаточно высокий уровень подготовки Ставропольского края. Тепловые электростанции обеспечены необходимыми запасами топлива сверх норматива. Несмотря на ожидаемый рост потребления в регионе в осенне-зимний период (+4% к показателям предыдущего ОЗП), дефицит мощности не прогнозируется. Кроме того, добавил Министр, фиксируется снижение аварийности в распределительном сетевом комплексе Ставрополья (–8% с начала года), а также уменьшение задолженности за электроэнергию на розничных рынках (–2,2% с начала года).