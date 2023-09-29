Специалисты освободили небо над центральной частью города и ключевыми магистралями.

В рамках программы «Чистое небо» в столице убрали под землю более 850 километров воздушных линий. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Программа “Чистое небо” стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 850 километров проводов, что позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — рассказал он.

Провода убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, улицах Тверской и Новый Арбат, Варшавском, Ярославском и Каширском шоссе, Ленинградском и Ленинском проспектах, набережных острова Балчуг, а также на ряде других улиц, переулков и площадей.

Устройство кабельной канализации — важная часть работ по комплексному благоустройству городских территорий. Специалисты прячут под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов, интернет-провайдеров и другие коммуникации. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии.

Кроме того, благодаря программе «Чистое небо» пилоты Московского авиационного центра получили возможность приземляться для оказания экстренной помощи пострадавшим даже на узких улицах.