В Алтайском крае появится курорт мирового уровня

Краевое автономное учреждение «Государственная экспертиза Алтайского края» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства внутренних сетей газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субкластера «Белокуриха-2» туристско-рекреационного кластера «Белокуриха». Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

В Алтайском крае продолжаются работы по созданию туристического кластера мирового уровня. Белокуриха-2 (Белокуриха горная) – это место отдыха в предгорной местности, в 10 километрах от действующего курорта Белокуриха. На 136 гектарах располагаются спортивные комплексы и горнолыжные трассы, арт-объекты и комфортные гостиницы.

На территории субкластера планируется создать и первую в России всесезонную бальнеологическую здравницу. Гости смогут опробовать на себе современные методы лечения с использованием радоновых вод. Для этого будет построена система подачи подземной минеральной воды от Искровского месторождения.

Корпорацией «Туризм.РФ» разработан мастер-план комплексного развития туристической территории «Белокуриха Горная». Помимо государственной поддержки к проекту активно привлекаются инвесторы. Предполагается, что за год курорт смогут посетить свыше 200 тысяч туристов. Реализация проекта даст и ощутимый экономический эффект – новые рабочие места.*

Застройщик – Администрация города Белокуриха Алтайского края. Проектировщик – ЗАО Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.