"Россети Кубань" модернизирует ЛЭП в селе Молдовка города Сочи

Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» приступили к новому этапу модернизации воздушно-кабельных линий электропередачи (ЛЭП) в селе Молдовка Адлерского района города Сочи.

Ранее для обеспечения надежного электроснабжения жителей села специалисты Сочинских электрических сетей завершили реконструкцию кабельной линии электропередачи 10 кВ, заменив порядка километра устаревшего кабеля. Демонтированное оборудование вводилось в эксплуатацию десятки лет назад и не было рассчитано на текущее количество потребителей. Новая кабельная линия электропередачи обладает достаточной величиной сечения для необходимого пропуска электроэнергии не только в село Молдовка, но и в соседние села Высокое и Липники.

На этапе ввода в эксплуатацию после проведения масштабной реконструкции находится новая трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА. Она позволит обеспечить необходимые для населенного пункта энергетические мощности. Подключение энергообъекта к электросетям запланировано на 2 октября. Одновременно энергетики заменят несколько деревянных опор ЛЭП на металлические многогранные с усиленным фундаментным основанием и облегченной конструкцией. Новые опоры установят на оползневых участках, а также в труднодоступных местах.

Еще один этап модернизации коснется масштабной работы по строительству резервной кабельной ЛЭП. Энергетики уже ведут проектирование ключевой схемы питания, которая позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей. Новый энергообъект планируется ввести в эксплуатацию до начала следующего летнего курортного сезона.