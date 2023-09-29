Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 2 МВт мощности производственному зданию конструкторского бюро транспортного машиностроения АО «Спецмаш» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Горелово». Для надежного электроснабжения объекта специалисты энергокомпании установили и оборудовали две новые трансформаторные подстанции 6/0,4, проложили кабельные линии 6 кВ.

АО «Спецмаш» производит техническую продукцию для различных отраслей.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».