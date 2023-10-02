В сентябре энергетики «Россети Урал»-«Екатеринбург» завершили проект по технологическому присоединению уличного освещения на одной из территорий в микрорайоне Эльмаш. На участке от улицы Шефская до здания по адресу Промышленный проезд, 14 специалисты построили 0,5 км воздушной линии и установили интеллектуальный прибор учета. Это позволит городским службам обеспечивать надёжное освещение этой улицы в темное время суток и в любую погоду.

Напомним, в этом году запланирован также монтаж линий электропередачи для технологического присоединения по автодорогам на Ново-Свердловскую ТЭЦ, в поселок Пески и другим территориям. Помимо проектов по техприсоединению, компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» выполняет работы по установке современных светильников, опор и приборов учета как на существующих, так и на новых линиях электропередачи.

Заместитель директора по реализации услуг компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Эмдин отметил, что современная система уличного освещения – важнейшая часть инфраструктуры мегаполиса.