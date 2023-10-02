С 30 сентября 2023 года энергоблок №2 Калининской АЭС остановлен для проведения планового среднего ремонта. В ходе него намечено выполнить профилактический ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с перегрузкой топлива.



Также предполагается провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах.



Как прокомментировал главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 будут выполнены модернизационные работы. В их числе: замена арматуры систем радиационного контроля, модернизация фланцевого соединения на ресиверах турбины, замена фильтров системы технического водоснабжения на автоматический самоочищающийся, замена указателей уровня теплообменного оборудования на указатели магнитного типа и другие работы. Данные мероприятия, прежде всего, направлены на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока.



Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №2 будет задействовано порядка 2000 человек.



В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.