Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Энергоблок №2 Калининской АЭС выведен в плановый ремонт с модернизацией оборудования

2 октября 2023, 17:30 305 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
Авторы и источники / Правообладателям

С 30 сентября 2023 года энергоблок №2 Калининской АЭС остановлен для проведения планового среднего ремонта. В ходе него намечено выполнить профилактический ремонт насосного оборудования, турбины, турбогенератора и реакторной установки с перегрузкой топлива.

Также предполагается провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 3,5 тысяч теплообменных трубок в двух из четырех парогенераторах.

Как прокомментировал главный инженер Калининской АЭС Руслан Алыев, помимо типового перечня операций на энергоблоке №2 будут выполнены модернизационные работы. В их числе: замена арматуры систем радиационного контроля, модернизация фланцевого соединения на ресиверах турбины, замена фильтров системы технического водоснабжения на автоматический самоочищающийся, замена указателей уровня теплообменного оборудования на указатели магнитного типа и другие работы. Данные мероприятия, прежде всего, направлены на повышение безопасности и надежности эксплуатации энергоблока.

Все работы будут выполняться силами ремонтного и инженерно-технического персонала Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №2 будет задействовано порядка 2000 человек.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования.

Обсудить на форуме
Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, КАЛИНИНСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно