ГК 1520 завершила строительство на трех объектах БАМа

«Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) завершила строительство вторых путей на участке Болен – Мони (линия Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре) - самого протяженного перегона на восточном участке БАМа (28,2 км). Здесь уже открыли движение. Кроме того, строители модернизировали станции Болен и Мони. Из-за сложного рельефа участок ограничивал пропуск поездов к тихоокеанским портам. С открытием второго пути пропускная способность перегона увеличится в 1,6 раза.

На перегоне Демченко – Исакан (линия Февральск – Новый Ургал) специалисты построили 10 километров вторых путей. Накануне здесь состоялось переключение движения на новые устройства СЦБ. Развитие этого участка позволит увеличить пропуск поездов с месторождений угля. В рамках проекта «Бамстроймеханизация» восстановила автомобильную дорогу, которой теперь могут пользоваться и строители, и жители поселков.

На линии Хани – Тында «Бамстроймеханизация» модернизировала разъезд Вельбеткан. Строители удлинили приемоотправочные пути, смонтировали стрелочные переводы, установили новые светофоры. Реконструкция разъезда позволит работать с длинносоставными поездами, что раньше было невозможно.

Во время работ «Бамстроймеханизация» переработала 580 тысяч кубометров грунта, смонтировала 22 искусственных сооружений, проложила около 264 километров кабелей СЦБ и связи, открыла 4 пункта обогрева для обслуживающего железную дорогу персонала, а также приняла меры по сохранению вечной мерзлоты в основании земляного полотна.

Запуск движения на этих перегонах позволит значительно повысить пропускную способность БАМа и увеличить поток поездов с угольных месторождений Кузбасса и Якутии к тихоокеанским портам. Работы – часть второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.